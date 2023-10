Tifosi furiosi | “ADL cacci Garcia e prenda uno tra Conte o Cannavaro La piazza è demoralizzata”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Delusione deiAzzurri Dopo la Sconfitta Contro la Fiorentina Mette in Discussione il Futuro di. Dopo la sconfitta a dir poco devastante del Napoli per 1-3 contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano, ipartenopei sono in fermento e la critica non si è fatta attendere. La prestazione deludente degli azzurri ha sollevato dubbi sulla gestione di Rudi, con iche chiedono a gran voce un cambio di allenatore. La gestione dei cambi diè stata nuovamente al centro delle critiche, un qualcosa che sta demoralizzando iche avrebbero già delle idee in mente come sostituto del tecnico francese: “Rudideve andare via. Facciamo presto perché siamo ancora in tempo per salvare la stagione, occorre subito ...