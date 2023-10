Ti schiaccio la testa | minacce e botte alla nonna affidataria

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - Lalo ha accudito fin da quando era bambino, affidato a lei dal tribunale, ma una volta cresciuto lui l'ha ripagata con vessazioni e violenze: i carabinieri di Aci Catena, nel Catanese, hanno arrestato un 24enne del posto, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata. La donna, dell'età di 72 anni, ha riferito ai militari che da circa un anno è vittima di ripetuti maltrattamenti e richieste estorsive di denaro da parte del nipote, che nel 2014 le fu affidato dal Tribunale per i minorenni. Una volta raggiunta la maggiore età, la donna aveva preso in affitto un appartamento per lui, in cui lei andava per portargli qualcosa da mangiare, gesto da lui ricambiato con critiche al cibo. Nel corso degli anni le richieste di denarodonna si sono trasformate in vere e proprie estorsioni, accompagnate da ...