Thuram | «Inzaghi sviluppa la mia intelligenza di gioco»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il nuovo attaccante dell’Inter e figlio d’arte Marcusha rilasciato un’intervista a L’Equipe in seguito alla convocazione della Francia per le qualificazioni a Euro 2024, parlando del suo arrivo in Italia. Didier Deschamps, in una conferenza stampa, ha insistito sul fatto che l’Inter giochi con due attaccanti. Il che porta a un dubbio sul fatto che puoi essere schierato come unica punta. Cosa gli dici? «Non devo rispondere all’allenatore. Dopotutto, tutti sanno che quando sono stato convocato l’anno scorso, giocavo come unica punta a Mönchengladbach. Sta a me adattarmi ai diversi sistemi. Penso di avere abbastanzadiper farlo.» Come si è evoluto il tuodal tuo arrivo in Serie A? «In Italia mi insegnano a mantenere la posizione. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto l’Inter. Mi ...