The Walking Dead | Daryl Dixon | un ricongiungimento nel trailer del finale di stagione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Anche il secondo spin-off di questo 2023 di Thesi avvia verso la sua conclusione (ma non temete, è stato già rinnovato per la seconda). AMC ha diffuso in streaming ildeldidi The, lo spin-off incentrato interamente sul personaggio interpretato da Norman Reedus, finito in Francia dopo la fine della serie principale. Come rivela il filmato,, Laurent e Isabelle si riuniranno dopo la fuga del protagonista dallo spietato zombie che è stato costretto a combattere. Mentre il gruppo fa un'ultimo tentativo per raggiungere il Nido, Genet manda Codron a cercarlo, sperando che possa finalmente mettere in atto la sua vendetta dopo che ...