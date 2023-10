The Predator Slayer

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per questa nuova puntata della nostra rubrica voglio parlare della superstar, attualmente nel brand di NXT, 28 enne nativa in Svizzera Oro Mensah. Ha una carriera di undici anni alle spalle sul ring, iniziando la medesima proprio in Svizzera per poi espandere il raggio di azione nel corso dei successivi anni in tutta Europa. Il suo stile è decisamente tecnico e fa della sua rapidità una delle caratteristiche maggiori del suo stile di lotta. Nel 2019 ha avuto la sua grande occasione di debuttare nella WWE, precisamente a NXT UK. Non un grande periodo per lui a livello di risultati negli incontri, spesso tante sconfitte e un ruolo da jobber. Ma nel 2021 insieme a Ashton Smith hanno vinto i titoli di coppia del brand britannico sconfiggendo i Moustache Mountain. Un regno però che fu solo di qualche mese a causa di un infortunio riportato dal suo tag team partner e quindi gli NXT UK ...