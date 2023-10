The Crown 6 arriva su Netflix in due parti | trama e quando esce

Netflix ha annunciato finalmente quando tornerà in streaming, con la sesta e ultima stagione , una delle punte di diamante del suo catalogo:. Il capitolo finale della serie ideata da Peter Morgan sarà diviso in due parti che arriveranno in streaming rispettivamente il 16 novembre (episodi 1 - 4) e il 14 dicembre (episodi 5 - 10).La sesta stagione diè pronta a debuttare a breve su Netflix: ecco il primo teaser trailer che annuncia la data ...

Finalmente per i fan è arrivato il momento di scoprire la data ufficiale del rilascio su Netflix della sesta stagione di The Crown.