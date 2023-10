Test esplosivi con l’ok della Regione nel poligono chiuso dal Consiglio di Stato | gli attivisti sardi smascherano la fabbrica di bombe tedesca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) C’è voluta la caparbietà deglicampagna Stop Rwm per scoprire che la società del gruppo Rheinmetall, divenuta famosa per gli ordigni trovati in Yemen, quest’estate ha condotto deinel nuovodi Domusnovas-Iglesias, dichiarato abusivo daldinel 2021. Giudizio poi confermato nel febbraio del 2022, quando lo stesso tribunale amministrativo di secondo grado ha rigettato il ricorso contro la sentenza presentato dalla multinazionale degli armamenti. Nel corso di un sopralluogo, avvenuto alla fine di agosto, gliavevano notato la presenza di numerosi sacchetti di sabbia e soprattutto evidenti danneggiamenti alle pareti di cemento armato nel...