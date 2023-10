Terrorismo | Meloni | ' attacco a Comunità ebraica Roma ferita per Nazione non rimarginata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023), 9 ott. (Adnkronos) - "Il 9 ottobre del 1982, durante la festa di Shemini Atzeret, ladiè stata colpita da un terribileterroristico. Quaranta i feriti e una vittima, il piccolo Stefano Gaj Taché, un bimbo italiano di soli due anni. Una giornata buia, unaper lache ancora non si è". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia. "Nessuno -ricorda la premier- ha pagato per le bombe e le raffiche di mitra che quel giorno hanno spezzato la vita di Stefano, devastato una famiglia, provocato dolore in tante altre e sconvolto un'intera. Oggi rinnoviamo l'impegno per non dimenticare ciò che è successo e per continuare a chiedere che sui fatti di ...