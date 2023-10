Terrorismo e sviluppo economico Ecco di cosa parlano Pechino e Kabul

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il Trans-Himalaya Forum for International Cooperation, svoltosi nella città di Nyingchi e organizzato dal governo di, non è stata soltanto una kermesse atta a discutere di questioni economiche, securitarie e sociali della regione himalayana, ma bensì un’occasione per rafforzare i contatti della Repubblica Popolare Cinese con diversi attori dell’Asia Centrale. Nonostante la mancata partecipazione dell’India di Narendra Modi (assente per una querelle in corso conriguardo ad alcune dispute territoriali nel Tibet meridionale), a Nyinghci si sono presentate le delegazioni di paesi come Mongolia, Pakistan, Nepal, e anche Afghanistan. Alla testa della delegazione del regime talebano c’era il plenipotenziario degli Esteri Amir Khan Muttaqi, che a latere dell’evento ha avuto un breve scambio bilaterale con il suo omologo cinese Wang Yi. Il ...

La minaccia jihadista è silente, ma non per questo significa che sia morta. È quanto emerge dal primo Special Report realizzato dalla Fondazione Med-Or, dal ...Il dossier, presentato oggi durante un convegno alla Luiss, mette in guardia dal disinteresse per l’evoluzione del movimento jihadista ...