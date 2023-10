Terrore per gli ostaggi | Hamas | Ne uccideremo uno in pubblico per ogni raid israeliano contro i civili

... perché 'la portata dele della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non possono andare come andavano di solito' ha detto Varhelyi.questo erano stati ...Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, pregoloro etutti coloro che stanno vivendo ore die di angoscia. Gli attacchi e le armi si fermino,favore, e si comprenda ...

Medioriente, Meloni: "Il terrore non prevarrà" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Attentato alla sinagoga di Roma, Meloni: «Verità, il terrore non prevarrà». Al Ghetto la commemorazione Corriere Roma

(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2023 Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua "totale condanna degli abominevoli attacchi di Hamas che hanno causato la morte di oltre 800 israe ...Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e si comprenda ...