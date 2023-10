Terremoto in Afghanistan | un’ecatombe | oltre 2mila vittime e 9mila feriti

Un altro dramma ha colpito l', già stremato da una emergenza umanitaria senza precedenti. La regione occidentale, vicino ad Herat, è stata sconvolta da una serie di scosse diravvicinate molto forti che hanno ..., 2mila vittime dela Herat Un bilancio ancora provvisorio descrive una strage con oltre duemila morti e quasi 10.000 feriti. Un bilancio che si aggrava di ora di ora. Una strage ...

Diverse scosse, di magnitudo 6,3, hanno colpito la provincia di Herat, in Afghanistan. Per ora si contano più di 2.400 morti e 2mila feriti.Con l’arrivo dell’inverno, dare riparo ai sopravvissuti sarà una sfida per il governo guidato dai taliban, che ha rapporti conflittuali con le organizzazioni umanitarie internazionali. Leggi ...