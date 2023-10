Terra Amara | chi è il vero padre di Fikret?

Fiction & Soap Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 ottobre 2023 Niccolo Maggesi - 9 Ottobre 2023anticipazioni martedì 10 ottobre 2023 Niccolo Maggesi - 9 Ottobre 2023 Esra ...Nuovo appuntamento oggi lunedì 9 ottobre 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna, dopo il bacio ricevuto da Fikret, Mujgan è decisa a lasciare la casa di Fekeli. Per trasferirsi nella casa ereditata da Yilmaz, deve chiedere a Gulten e Cetin di ...

Mujgan di Terra Amara ospite a Verissimo: chi è l'attrice Melike Ipek Yalova, tra carriera, divorzio e le voci ilmessaggero.it

Chi è il vero padre di Fikret in Terra Amara Scopri la sconvolgente verità al centro delle puntate della soap turca in onda su Canale 5.In Terra Amara Demir sarà l'unico a sapere che Sevda è stata uccisa da Ümit, ma per una promessa fatta alla donna manterrà il segreto anche davanti alla polizia. Quando i poliziotti la cercheranno in ...