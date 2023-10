Teresa Guccini | “Potevo morire di parto Come Fedez | ringrazio i donatori”

(Di lunedì 9 ottobre 2023), che di recente è diventata mamma del piccolo Pietro, ha parlato su Instagram dell’importanza delle donazioni di sangue: durante il, infatti, alcune complicanze le avevano reso necessaria una trasfusione, esperienza che, stando a quanto riportato, ha molto provato la donna. “Questa foto è del 15 dicembre 2022 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita. Ero letteralmente distrutta e tratti senza memoria”, esordisce. “Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto aperché anche io senza idi sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli. C’è un ...

Il racconto di Teresa Guccini dopo le trasfusioni per un'emorragia: «Il mio post dopo aver letto le parole di Fedez»