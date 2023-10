Terence Davies | il regista di Voci lontane sempre presenti morto a 77 anni

(Di lunedì 9 ottobre 2023)apprezzato dalla critica per la profondità delle sue opere, l'ingleseil 7 ottobre 2023 all'età di 77nella sua abitazione in Inghilterra.inglese noto per opere come..., La casa della gioia e, più recentemente, Benediction, sul poeta della Seconda Guerra Mondiale Siegfried Sassoon, èil 7 ottobre 2023 all'età di 77dopo una breve malattia. Nato a Liverpool da una numerosa famiglia cattolica (che ha influenzato gran parte dei suoi primi lavori),ha iniziato la sua carriera realizzando cortometraggi autobiografici per poi passare ...

