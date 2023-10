Tenta di disfarsi della droga | arrestato 25enne napoletano

Leggi su anteprima24

Sabato sera, gli agenti del Commissariato Scampia, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti, hanno controllato l'abitazione di un uomo che, alla loro vista, ha lanciato tutto ciò che aveva tra le mani dalla finestra, ma è stato bloccato mentre la merce è stata recuperata. Gli operatori hanno accertato che l'uomo si era appena disfatto di un panetto di hashish di circa 85 grammi e 59 stecchestessa sostanza stupefacente. Inoltre, gli stessi hanno rinvenuto nell'appartamento altri 2 panetti e mezzo di hashish del peso complessivo di circa 236 grammi, due bustine di marijuana e diverso materiale per il confezionamento. Pertanto, uncon precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.