Tennis | Sinner e il messaggio a Panatta a ‘La Domenica Sportiva’ | “Io guardo me stesso e la mia storia”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Jannikè impegnato a Shanghai nel penultimo Masters 1000 della stagione, dove domani sfiderà Ben Shelton negli ottavi di finale. Ma il nuovo n°4 del ranking mondiale ha trovato il tempo per un brevissimo video andato in onda a ‘La, in cui ha avuto modo di mandare unad Adriano Panatto, preste in studio e l’ultimo italiano a raggiungere un ranking così alto. “Ovviamente sono contento di essere il numero quattro al mondo come lo era stato Adriano, maanche mee la mia. So che tu hai vinto a Roma, a Parigi, Coppa Davis e tantissime altre cose. Io provo a fare la mia cosa, continueremo a lavorare perché so che c’è ancora tantissimo da fare. Vedremo che fine farò”. SportFace.