Tennis | Jannik Sinner non sarà al torneo di Anversa | la decisione del n 4 del mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023)domaniin campo contro lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’altoatesino (n.4 del), dopo aver vinto l’ATP500 di Pechino, cercherà di proseguire nel percorso anche in quest’altro evento, dovendo battere nel caso specifico il temibile americano contro cui non ha mai giocato. Unche però, già qualificato alle ATP Finals, cercherà di programmare al meglio il finale di stagione in maniera da arrivare al meglio ai traguardi più importanti: il Master a Torino e le Finals di Coppa Davis a Malaga. Sono queste le scadenze che interessano maggiormenteed è per questo che qualcosa potrebbe cambiare nella sua programmazione. L’azzurro, infatti, risulta iscritto ancora all’ATP250 di, in ...