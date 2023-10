Tennis | Flavio Cobolli | “Mi ispiro ad Alcaraz e Sinner | devo migliorare nel mio essere professionista”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La top-100 nel mirino.ha questo obiettivo nel breve periodo e cercherà di centrarlo entro la fine del 2023. Ilta romano si è imposto per la seconda volta a livello Challenger e l’ha fatto a Lisbona (Portogallo), piegando nell’atto conclusivo il libanese Benjamin Hassan con il punteggio di 7-5 7-5, in un torneo sulla terra rossa con un montepremi di 73.000 €. Un risultato che ha permesso adi scalare la classifica e di portarsi al n.108 (virtualmente). Dopo quindi l’affermazione a Zadar nel 2022 contro il polacco Daniel Michalski, è arrivata la doppietta, frutto dei miglioramenti tecnici che nella settimana si sono evidenziati. Unta che, finora, è stato in grado di esprimere il proprio meglio sul rosso, ma è chiaro che l’obiettivo sia quello di ...