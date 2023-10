Tennis | buon debutto per Jasmine Paolini a Zhengzhou | Uchijima spazzata via in due set

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si apre con il sorriso l’avventura adi. Lata azzurra, numero 31 delle classifiche mondiali, ha superato senza problemi la lucky loser Moyukacon un perentorio 6-2 6-3 in nemmeno 90 minuti, garantendosi così il secondo turno con la sesta testa di serie Caroline Garcia. La lucchese non ha pagato il cambio di avversaria, e dunque di tattica, nella giornata di ieri, con il tabellone stravolto dai ritiri di Cori Gauff ed Elena Rybakina; due forfait che hanno portato Liudmila Samsonova, finalista a Pechino, come undicesima testa di serie del tabellone e spostata in un’altra zona, conche ne ha potuto approfittare. Sembrava potesse essere una partita combattuta quando la ventiduenne recupera immediatamente con carattere il break concesso in ...