Telepass e Itas lanciano la polizza mobilità protetta

mutua, cosa copre lapolizza mobilità protetta Nel dettaglio, " Mobilità Protetta " è una polizza rivolta alle persone fisiche titolari di un contratto, e al loro nucleo ......e una user experience sempre piu' semplice e immediata per l'utente' commenta in una nota il vicedirettore generale di, Marco Fusciani. Per il chief consumer e marketing officer di, ...

Telepass e ITAS Mutua lanciano la polizza "Mobilità Protetta" Italia Informa

ITAS Assicurazioni promuove la partnership con Telepass con I MILLE Touchpoint News

Telepass e Itas mutua lanciano la polizza mobilità protetta, copertura istantanea e full digital per gli spostamenti.Telepass e ITAS Mutua hanno lanciato una nuova, particolare polizza che si attiva e disattiva in automatico: si chiama Mobilità Protetta.