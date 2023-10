Taylor Swift e l’amicizia speciale con Blake Lively e Ryan Reynolds

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOun amicizia di lunga data. Le due star si sono conosciute nel 2015 e da subito sono diventati grandi amiche, amicizia che ancora oggi è più forte che mai. Il tutto in realtà è nato da un equivoco. Nel 2015pubblicò sul suo profilo Instagram una foto di una campagna pubblicitario che la ritraeva con altri colleghe attrici. Tra loro John Legend, “A quanto pare non era un video girato per la cover di Bad Blood (canzone di) di John Legend” scrisse ironicamente ...