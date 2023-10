Tasse sulle bevande zuccherate e sulla plastica | cosa succede con la prossima manovra

Leggi su europa.today

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Plastic e sugar tax: la loro entrata in vigore potrebbe essere rinviata per la sesta volta, dopo l'ultimo posticipo al 2024 avvenuto nella scorsa, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza. Plastic e sugar tax sono rispettivamente l'imposta sul consumo dei manufatti in...