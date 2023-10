(Di lunedì 9 ottobre 2023) "giàda Israele icondella compagnia aerea El Al" e stiamo facendo comunque di tutto per metterli in sicurezza": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio ...

già rientrando da Israele i primi italiani con voli della compagnia aerea El Al" e stiamo ... lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo in diretta telefonica su Radio ...... con la nostra unità di crisi al Ministero degli Esteri, alcunigià rientrando. Stiamo facendo tutto il possibile per metterli in sicurezza", ha dichiarato, "cerchiamo la pace, ma ciò ...

Tajani, stanno rientrando in primi italiani con voli El Al Agenzia ANSA

Tajani, stanno rientrando in primi italiani con voli El Al La Prealpina

Noi siamo sempre per la linea due popoli e due Stati, abbiamo sempre lavorato perchè ci fosse ... Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Rtl 102.5. “Bisogna lavorare per ..."Al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli ...