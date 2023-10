(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Stiamo seguendo anche tutte ledell'àe deglichee invitiamo a farlo per cercare di creare dei corridoi umanitari per liberare donne, bambini e anziani ...

...e invitiamo a farlo per cercare di creare dei corridoi umanitari per liberare donne, bambini e anziani che sono tenuti ostaggio a Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio,...la Palestina senza riserve. Tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta palestinese, che è stata portata avanti solo dalla Palestina stessa' Leggi anche: 'Va sventata una ...

Tajani: sosteniamo le iniziative di Egitto e altri Paesi arabi Agenzia askanews

Tajani: “Sosteniamo la missione di pace di Papa Francesco, ma l’Ucraina non può perdere” Globalist.it

"Dopodomani sarò in Egitto, ieri ho parlato con i ministri degli esteri egiziano e con quello della Giordania per spingere i paesi arabi e musulmani a lavorare per una de-escalation. Bene la ...In Israele vivono 18mila italiani, 20 quelli nella Striscia. L'ambasciata italiana attiva un punto di assistenza per i connazionali in partenza dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ...