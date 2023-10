Tajani | «Israele | va sventata un’escalation dagli effetti incalcolabili Serve la mediazione araba»

...si limitino a lanciare qualche granata di solidarietà ad Hamas ma che non peggiori la situazione anche nel nord di", ha detto il vice premier e ministro degli Esteri italiano Antonio...Così ai giornalisti, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, a margine di ... Ore 19:03 Più aiuti dagli Usa a- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato "...

La rivelazione di Tajani: "1.000 italiani nell'esercito di Israele" ilGiornale.it

Israele, “italiani non coinvolti”. La rassicurazione e i consigli di Tajani Il Tempo

Israele (Ansa Foto) Notizie.com Sempre secondo quanto riportato ... Lo ha fatto direttamente con Antonio Tajani. Intervenuto nel corso del programma su Rete 4 ‘Stasera Italia’, il vicepremier ha ...Per il ministro Urso la guerra in corso in Israele potrebbe avere delle ripercussioni in Europa e in Italia non solo sotto il profilo della ...