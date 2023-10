Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti cinque azzurri

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito delè Carlos, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI Arnaldi e Wolf scenderanno in ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo1000 della stagione garantendo ai ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI Sonego e Jarry scenderanno in ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo1000 della stagione garantendo ai ...

ATP Shanghai 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile ... Sport Fanpage

ATP Shanghai, il tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa Sky Sport

Sul secondo campo dell’impianto di Shanghai, il programma viene aperto, a partire dalle ore 12:30 locali, ore 6:30 italiane, con la sfida tra Tommy Paul e Arthur Fils, uno di quei giocatori che invece ...Si è appena conclusa la prima delle due domeniche del Masters 1000 di Shanghai, che segna il ritorno del circuito ATP in città dopo quattro anni lontani (e, di fatto, una sorta di era tennistica passa ...