Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | per ogni AVVISO la scadenza per inviare la domanda

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Anche quest'anno leiniziano a cercaretramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

L'anno scolastico 2023/24 è iniziato a pieno regime, ma anche quest'anno alcunehanno ovviato alle problematiche delle prime settimane adottando un orario ridotto. ...eventualio "...docenti: nell'anno scolastico 2023/24 sono già stati assegnati 160 mila incarichi. Siamo ...e posti vuoti per classi di concorso in cui gli insegnanti sembrano 'introvabili' e ledevono ...

Supplenze 2023/24: avvisi ed interpelli pubblicati dalle scuole ... Scuolainforma

Supplenze docenti 2023/24: incarico da MAD si può abbandonare senza sanzione Orizzonte Scuola

Quando arriva il bonus 500 euro per i docenti con contratto al 31 agosto E chi ha vinto il ricorso ed è in attesa dell'accredito delle ...Una recentissima sentenza del Tribunale di Tivoli ha stabilito un risarcimento danni a favore di una docente per errore algoritmo.