Superenalotto | centrato un “5” da oltre 100mila euro a Montalto di Castro

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Nessun "6" nell'ultima estrazione della settimana dele il jackpot sale a 67 milioni di. Nel concorso di venerdì 6 ottobre centrati due punti "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 104.635a testa, uno, come riporta agipronews, adi(VT) presso il punto vendita Tabacchi Aquila situato in Piazza Tarquinia, 4 e uno a Sannicardo di Bari (BA) presso il punto vendita Beato Rocco situato in Via Diaz, 100. Da segnalare anche quattro "4 Stella" da 36.875. L'ultimo "6" da 42,4 milioni diè statoil 10 giugno 2023 a Teramo.