Supercoppa Italiana | scontro Napoli-Lega Serie A | filtra ipotesi choc

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lasi disputerà in Arabia Saudita nel mese di gennaio, da definire ancora le date esatte. Ma ilminaccia la? Continua il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis, presidente e patron del, e laA. Come riferisce Sportitalia, i campioni d’Italia potrebbero disertare lanon presentandosi a Riad. Quest’anno lasarà disputata da quattro squadre: ilcampione d’Italia, la Lazio seconda classificata, l’Inter campione della Coppa Italia e la Fiorentina finalista della Coppa Italia.tra le parti, con lo stesso, che, ieri di ...

ROMA - Lache avrebbe dovuto svolgersi in Arabia Saudita (Riad) dal 4 all'8 gennaio 2024 con il nuovo format stile " Final Four " con Napoli , Inter , Lazio e Fiorentina , slitta a fine ...Cambiano alcune date della Serie A e della Coppa Italia dopo lo slittamento della, che nel nuovo format final four si sarebbe dovuta disputare in Arabia Saudita tra il 4 e l'8 gennaio. Gli organizzatori sauditi hanno chiesto di poterla posticipare e la nuova ...

Supercoppa italiana, cambiano le date. 'Decidono sempre i soldi' AreaNapoli.it

Milano, 9 ott. - (Adnkronos) - La Supercoppa italiana si giocherà dal 21 al 25 gennaio 2024 a Riad in Arabia Saudita, slittando di due settimane in mezzo rispetto alle date inizialmente previste dal 4 ...L'esito della riunione interna per decidere il futuro della panchina dei campioni d'italia non è affatto scontato. La sensazione è che possa succedere di tutto. De Laurentiis ha partecipato in collega ...