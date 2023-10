(Di lunedì 9 ottobre 2023) Una benedizione del tutto speciale, arrivata durante l’civile di due storici attivisti di Arcigay, in Comune a Reggio Emilia , sabato pomeriggio. Perché a rendere diversa dalle altre la cerimonia di Marco Righi e Fabio Valentini , due professionisti residenti in città, di 50 e 53 anni, è stato il discorso pronunciato in Sala del Tricolore dalla cugina di uno dei due sposi:,...

Ma ciò che ha reso questa cerimonia ancora più speciale è stato il discorso commovente e benaugurante pronunciato dadi San Giovanni in Persiceto, conosciuta anche come Paola Pederzoli ...A prendere parola durante la cerimonia è stata infatti, al secolo Paola Pederzoli, cugina di Marco Righi. La religiosa di 70 anni, originaria di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ...

Suor Angela benedice l'unione gay: "Buon viaggio insieme" Gazzetta del Sud

Suor Angela benedice l'unione civile di Marco e Fabio: "Con tutto il ... Gay.it

Una benedizione del tutto speciale, arrivata durante l’unione civile di due storici attivisti di Arcigay, in Comune a Reggio Emilia , sabato pomeriggio."In un antico libro c'è scritto: meglio essere in due che uno solo. Perché otterranno miglior compenso per la loro fatica: infatti se cadono l'uno rialza l'altro".