Su cosa si è giocata la campagna elettorale in Polonia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ancora pochi giorni e ci saremo. Aspra e senza esclusione di colpi la lungapolacca si appresta ad arrivare alla fine. Gli ultimi fuochi, se così si può dire, si vedranno questo lunedì nel dibattito pubblico televisivo tra tutti i candidati. Donald Tusk ha già annunciato la sua presenza e ha sfidato apertamente il nemico di sempre Jaroslaw Kaczcynski, che però ha declinato. Al suo posto parteciperà il premier Mateusz Morawiecki. Quel giorno Kaczcynski sarà impegnato in un incontro a Przysucha, villaggio di seimila anime nel cuore della Masovia. «Se devo scegliere un incontro con un bugiardo e che dipende dagli altri, scelgo Przysucha», ha commentato sprezzante. Non ci sarà dunque il confronto diretto tra i due leader, anime opposte e contrarie, che in questi lunghi mesi pre elettorali hanno hanno scandito il tempo della politica ...