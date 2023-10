Stupri a Caivano | presentata istanza contro la scarcerazione del 14enne

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura per i Minorenni di Napoli ha presentato un’al Tribunale del Riesameladi uno dei sette minorenni coinvolti negliche a, tra giugno e luglio scorsi, hanno visto vittime due bimbe di 10 e 12 anni. Lo scorso 5 ottobre il gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli ha scarcerato e disposto il trasferimento in comunità per il ragazzo, che ha 14 anni e frequentava, prima dell’arresto, un istituto professionale. Nella vicenda sono coinvolti, oltre ai sette minorenni, anche due maggiorenni di 18 e 19 anni. Intanto venerdì prossimo i legali del ragazzino, gli avvocati Pietro Rossi e Nunzia Amoroso, discuteranno, sempre davanti al Riesame, il ricorso presentatola prima misura cautelare con la quale il ...

Il caso delle violenze al parco Verde diè emerso il 25 agosto. Gliavvenuti nel comune campano erano solo gli ultimi di una serie di casi simili, tutti con il comune denominatore ...Uno dei sei minorenni finito in un istituto di pena minorile nell'ambito dell'inchiesta sullo stupro ai danni di due cuginette aha ottenuto i domiciliari in comunità. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli. In sede di interrogatorio di garanzia, il minorenne ha ...

Il gip del Tribunale dei minorenni di Napoli ha scarcerato e disposto il trasferimento in comunità per uno dei sette minorenni indagati per gli stupri che, tra giugno e luglio scorsi, ha ...