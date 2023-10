Streaming | il decalogo per scegliere la serie Tv perfetta

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Film etelevisive, i 10 migliori consigli pere gestire la piattaforma giusta Il Secolo XIX, di Emanuele Capone, pag. 12 (…) Quali che siano le piattaforme preferite, è bene sapere che quasi tutte hanno funzionalità nascoste che permettono di sfruttarle al meglio: qui ne abbiamo raccolte dieci. LE CATEGORIE NASCOSTE DI NETFLIX Un segreto che forse non è più un segreto, ma che quando si scopre lascia per davvero a bocca aperta: su Netflix le categorie non sono solo quelle mostrate (Avventura, Azione, Horror e simili) ma molte, molte di più. Sono addirittura circa 36mila e comprendono opere come Film muti, B-Movies, Soap Opera Soprannaturali, Film intellettuali indipendenti, Film di azione tratti da romanzi degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta e così via. Il trucco sta nel codice numerico che sta dopo l’indirizzo ...