Strage di Fidene | Campiti | ' Entrato nel bar ho visto il tavolo dei banditi ed ho sparato'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Per Claudio, il 58enne autore delladi, le vittime non erano persone. Lo ha dichiarato al pm Giovanni Musarò. Le dichiarazioni al pm Quando ...

Per Claudio Campiti , il 58enne autore delladi, le vittime non erano persone. Lo ha dichiarato al pm Giovanni Musarò. Le dichiarazioni al pm Quando l'ex assicuratore l'11 dicembre 2022 ha premuto più e più volte il grilletto, ...Oltre all'autore dellaaccusato di omicidio, tentato omicidio e lesioni post choc, udienza al gup anche per due ... a, uccidendo quattro donne : Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, ...

Strage di Fidene, Campiti: “Ho visto il tavolo dei banditi e ho sparato” Repubblica Roma

Strage di Fidene a Roma, interrogato il killer: «Sono entrato nel bar, ho visto i banditi al tavolo e ho sparato» Corriere Roma

L’ex assicuratore l’11 dicembre 2022, in una riunione di condominio, ha premuto più volte il grilletto, uccidendo quattro donne ...Strage Fidene, per l'assassino le vittime non erano esseri umani. Quelle quattro donne crivellate di proiettili l'11 dicembre 2022, per lui, ...