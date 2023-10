Stefano Bandecchi | nuovo Direttore del quotidiano Tag24 by Unicusano

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Cambio al vertice della testata giornalisticaBY. 9 ottobre 2023., già Coordinatore Nazionale del partito Alternativa Popolare, Sindaco di Terni e Amministratore Delegato dell’Università Niccolò Cusano, assumerà nei prossimi giorni la direzione delavrà il compito di imprimere un ulteriore slancio al processo di innovazione editoriale in atto. L’informazione continuerà ad essere gratuita, ma per i lettori più affezionati ci sarà la possibilità di abbonarsi per poter accedere al 100% dei contenuti. Ufficio Stampa Cusano L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.