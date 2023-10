Stefanini in tabellone a Rouen

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lucreziaè l'unica giocatrice italiana ai nastri di partenza dell'"Open CapfinancesMétrople" (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si disputa sui campi in cemento del capoluogo ...

Lucreziaè l'unica giocatrice italiana ai nastri di partenza dell'"Open Capfinances Rouen Métrople" (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si disputa sui campi in cemento del capoluogo della ...Stabile Lucreziaal numero 118. Guadagnano invece tre posizioni Nuria Brancaccio, ora al ... Questa settimana l'unica azzurra in gara è Lucia Bronzetti, innel WTA 250 di Ningbo, in ...

Tante variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dell'ultimo WTA 1000 ...