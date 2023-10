Stanno esplodendo troppi veicoli elettrici | quanto tempo ci mettono a incendiare tutto | Video inquietante

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Quando la tecnologia e la modernità incrociano il rischio, viene naturale farsi qualche domanda. Le riflessioni spesso abbondano. L’argomento de momento, l’utilizzo più o meno rischioso delle auto elettriche, ildettato dagli spiacevoli inconvenienti, spesso gravissimi. Il dubbio degli automobilisti, quindi è avvalorato da specifiche situazioni susseguitesi nel corso dei mesi scorsi. Gestione e conservazione batterie – informazioneoggi.it Una serie di particolari e più che mai dettagliati allarmi che di certo al momento non lasciano tranquilli quanti hanno magari immaginato di passare a una automobile elettrica. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, gli incidenti raccontati dalle cronache di tutti i giorni non riguardano le automobili., paura per iincendi: le ...