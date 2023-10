Spread e Borsa | quanto pesano le notizie da Israele sull’economia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Leche arrivano da, dopo l'attacco compiuto sabato 7 ottobre da Hamas, possono far crescere la tensione sui mercati finanziari, con loe laa scontare la preoccupazione che si diffonde tra gli investitori. I primi movimenti non sono eclatanti ma la propensione al rischio cala drasticamente quando lo scenario internazionale si complica e la ricerca di investimenti sicuri, o almeno meno esposti a potenziali crolli, penalizza da una parte i titoli di Stato di Paesi che, come l'Italia, presentano già un rischio più alto per la consistenza del debito e, dall'altra, le azioni dei comparti più sensibili, banche e assicurazioni, con un calo compensato dai settori che tradizionalmente possono trarre vantaggio dall'instabilità, a partire dalla Difesa. Loè ...

