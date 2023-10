Sport in tv oggi lunedì 9 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023)abbastanza pieno, quello che inaugura la settimana disul piano televisivo. Tra snooker, tennis, (forse) golf, ciclismo e calcio, infatti, la giornata può vivere decisamente emozioni di vario genere. Ma andiamo con ordine. Sarà chiaramente il tennis a occupare una bella fetta di giornata. Cinque gli italiani coinvolti: a Shanghai Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi cercano gli ottavi, a Zhengzhou iniziano Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, a Hong Kong debutta Martina Trevisan. Lo snooker ha in scena il Wuhan Open (con tra gli altri Ronnie O’Sullivan), mentre il ciclismo ha il Giro di Turchia che affronta la seconda tappa. C’è poi la tradizione serale del calcio di Serie C, unico a occupare la serata in chiave nazionale, mentre fuori dai nostri confini gioca la Bundesliga femminile. Nella notte la NFL. Particolare il capitolo legato al DP World ...