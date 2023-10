Spoiler Verissimo 14 ottobre | ospiti Cetin e Gulten di Terra Amara!

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOpuntata del 142023: Silvia Toffanin intervisterà i due amatissimi attori diCosa hanno dichiarato: GLIDEL 142023- Appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin a, in onda sabato e domenica, su Canale 5. Super sorpresa per gli appassionati diAmara, la serie turca che sta coinvolgendo milioni di telespettatori anche in Italia. Tra gliAras ?enol, ...