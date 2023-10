(Di lunedì 9 ottobre 2023) È stata unla partenza dalloporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, del lanciatore europeo di costruzione italianache ha immesso correttamente in orbita, come payload ...

È stata unla partenza dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, del lanciatore europeo di costruzione italiana Vega che ha immesso correttamente in orbita, come payload principale, a un'......Sorbillo artista del gusto mediterraneo i due principali attori che hanno sostenuto e dato... ha saputo coniugare e impreziosire questa edizione dandoa artisti che durante le sfilate ...

Spazio, successo per il 23esimo lancio del razzo italiano Vega Libero Tv

Spazio, successo per il 23esimo lancio del razzo italiano Vega Agenzia askanews

Una mazzata che non ci voleva: Milan-Juventus del 22 ottobre prossimo perde un protagonista importante. Si lavora per trovare una soluzione.Spazio anche all’animazione per bambini a cura de Il Grillo Parlante. “Successo di pubblico e di gradimento per un evento che con questa formula ha centrato l’obiettivo – ha detto l’assessore al ...