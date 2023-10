Spalletti | “Non voglio vedere chi ondeggia con le cuffie come un ebete Sarri deve capire che…”

(Di lunedì 9 ottobre 2023). Dal raduno a Coverciano, il nuovo C.T. dell’Italia Lucianoha toccato molti argomenti inerenti alla Nazionale. Ecco un estratto. Prima di tutto, ha avvertito la squadra, facendogliil comportamento a cui tutti devono attenersi: “Nonchiper Coverciano con lenelle orecchieun. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: EURO 2020, ecco le probabili formazioni della prima giornata Fantaeuropeo: oggi in campo! DoveItalia-Belgio streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai 1 o Sky?” DoveItalia-Svizzera ...

Il cambio da Lucianoa Rudi Garcia, sta pesando parecchio, tanto che la panchina del ...è simpatico fare quello che ha fatto lui. Deve intervenire il presidente'. Napoli, Novellino: 'A ...Krunic , ai box ma convocato dalla Bosnia,risponderà alla chiamata della sua rappresentativa ... La pattuglia agli ordini disarà guidata da Chiesa . Come diversi club, anche la Vecchia ...

Spalletti: “Qui niente teste di c…. Non voglio vedere chi ondeggia con le cuffie come un ebete” la Repubblica

Conferenza Spalletti: rivivi la diretta del ct dell'Italia Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una mazzata che non ci voleva: Milan-Juventus del 22 ottobre prossimo perde un protagonista importante. Si lavora per trovare una soluzione.