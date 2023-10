Spalletti | La non convocazione di Immobile è stata concordata

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nessuna bocciatura. L’assenza di Ciro(nella foto) in vista della doppia sfida della Nazionale con Malta e Inghilterra è “”. In conferenza stampa il ct ha spiegato: “Era arrivata una comunicazione da parte del medico della Lazio: aveva un problema di natura fisica e non sapevano se avrebbe recuperato e quindi siamo andati più in profondità e dato che poteva non giocare alla fine ho telefonato direttamente a Sarri e Martusciello che mi hanno risposto con grande disponibilità, ci siamo parlati e poi ho parlato al calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio che il calciatore restasse a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Penso che tutti abbiamo fatto la cosa giusta. Non ha manco giocato con l’Atalanta e quindi c’ècoerenza da parte di tutti”. ...