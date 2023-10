Spalletti | «Italia con la difesa a 3? Possibilità con Dimarco e Inter»

(Di lunedì 9 ottobre 2023)potrebbe testare il 3-5-2 in una delle due partite dell’in questa sosta, contro Malta sabato a Bari o l’Inghilterra martedì 17 a Wembley. Nella – come al solito lunghissima – conferenza stampa che avvia il raduno degli Azzurri, il commissario tecnico usae il bloccocome esempio. LE SCELTE – Lucianospiega perché fra i convocati dell’non c’è Leonardo Spinazzola: «Federicoè quel giocatore lì, che ha un po’ meno fisico però ha un gran piede. La scelta di Cristiano Biraghi è una cosa un po’ differente, perché è abituato a giocare a quattro e la fase difensiva la fa. Sono tutte queste considerazioni che poi a starle a spiegare in tutte le sue sfaccettature diventa difficili, ma sono tutte molto credibili se si ha ...

... il 14 ottobre c'è Malta , il 17 è sfida all' Inghilterra : l'è seconda nel gruppo C con 7 ... Gli Azzurri si sono ritrovati a Coverciano e il ct Lucianoè intervenuto in conferenza ...su Immobile, Zaccagni, Chiesa e Bonaventura .avverte Kean .e la mano tesa al "nemico" Allegri .e gli interisti per il cambio ...

Le quote dell'Italia vincente all'Europeo: i bookie credono in Spalletti La Gazzetta dello Sport

Oggi ha fatto visita a Coverciano il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che ha preso la parola prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti.Frattesi è a Coverciano, dove ha risposto alla convocazione dell’Italia per le due partite di qualificazione agli Europei di questa sosta. Il centrocampista dell’Inter, però, continua a non essere al ...