Spalletti conferma i motivi della mancata convocazione di Immobile | «Lo abbiamo deciso insieme»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nella conferenza stampa di presentazione del doppio impegno per le qualificazioni ai prossimi Europei con l’Italia impegnata contro Malta e Inghilterra il 14 e 17 ottobre, il ct Lucianoha risposto ad una domanda sulladied hato la versione del Corriere dello Sport che aveva scritto “Affaticato, non escluso e neppure degradato. Ladi, capitano dell’Italia eletto danon in base alle presenze, si spiega con il buon senso. Salterà Malta e Inghilterra. Decisione concordata e presa dopo un colloquio approfondito, non si tratta di una bocciatura. Il ct lo voleva convocare, ieri ha chiamato Sarri per informarsi sulle sue condizioni fisiche e poi ha ...