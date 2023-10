Sostenibilità | l' impegno di Engineering sulle tematiche Esg

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Il nuovo Bilancio didi, attiva nella digitalizzazione dei processi di aziende e Pa, conferma l'nel raggiungimento dei target ambientali e il percorso di integrazione delleEsg nei processi aziendali. Il Bilancio di2022, sottoposto per il secondo anno al processo di revisione da parte di un ente terzo, Deloitte, è stato redatto in conformità allo standard Gri (Global Reporting Initiative). Nella Lettera agli Stakeholder che apre il Bilancio, Maximo Ibarra, Ceo di, rileva: “Il Bilancio di2022 vuole raccontare come il nostronelleEsg sia oggi radicato in ogni aspetto delle nostre politiche e procedure e ...