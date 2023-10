Sospiro di sollievo per Dybala | quando torna e quante partite salta

Dopo gli accertamenti, che hanno dato esito negativo, la minore è potuta rientrare a casa, facendo tirare undia tutta la comunità. Iscriviti alla newsletter per essere informato ...Commenta per primo Ildi- Dybala mancherà un mesetto , ma rispetto a quel che s'è temuto è una passeggiata - cancella energicamente le ore di angoscia per il sacro ginocchio sinistro di Paulo. Non ...

Infortunio Dybala, la Roma tira un sospiro di sollievo: nessuna ... Quotidiano Sportivo

Infortunio Dybala: l'esito degli esami fa tirare un sospiro di sollievo ... 90min IT

Meno grave del previsto l'infortunio al ginocchio dell'argentino. Gli esami hanno evidenziato un lieve stiramento al legamento collaterale. Potrebbe tornare già il 29 ottobre contro l'Inter ...Olivier Giroud nel ritiro della Francia non ha potuto non parlare dell’eccezionale serata di Genoa-Milan quando ha salvato il risultato nelle ...