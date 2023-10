Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati a cinque mesi dalla nascita di Céline Blue

Anche Anita Olivieri ha rivelato alla sua amica Samira Lui di aver sentito una frase poco carina del calabrese mentre lui era in magazzino : Leggi anche È finita trae Alessandro ...'Sono successe cose molto gravi'ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano in una storia pubblicata su Instagram: 'Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e ...

Sophie Codegoni: “Con Alessandro Basciano è finita”, ecco perché TGCOM

E’ finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sono successe cose molto gravi” Il Fatto Quotidiano

Fabio Fazio sta per iniziare una nuova avventura in Discovery. Dopo l'addio alla Rai con il suo Che Tempo Che Fa, il conduttore domenica 15 settembre darà il via alle danze di una nuova edizione del p ...Dopo varie crisi è arrivata la rottura definitiva tra i due ex vipponi, come annunciato sui social: "Successe cose molto gravi", ipotesi tradimento ...