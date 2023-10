Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | è finita “per cose molto gravi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La coppia del Gf Vipè scoppiata. Ad annunciarlo la ex gieffina sul suo profilo Instagram, che annuncia la separazione e non da troppi indizi sulle motivazioni. Ma cosa è successo?: dalla proposta di matrimonio alla rotturasu Instagram«Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e», scrivein un lungo testo postato nelle sue stories. «Sono successe molte, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato ...