Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alessandro Basciano | E’ finita sono successe cose gravissime

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 9 ottobre 2023)silasciati. Adre la notizia la stessa ex gieffina e tronista di Uomini e Donne tramite un post pubblicato su Instagram nella serata di domenica 8 ottobre 2023. Un addio tutt’altro che soft. Laha parlato di “gravi scoperte di recente” a cui non ha potuto far finta di nulla L'articolo proviene da KontroKultura.